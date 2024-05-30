Медиум Анна Атаманова рассказала, что у россиян до сих пор есть планы на Киев, но у ВСУ есть план защиты, а между тем некоторые страны Запада уже готовы к тому, что придется ввести войска.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Ходят слухи, что враг задумал какую-то провокацию на Киевском направлении. Не прямо наступление, но это должна быть какая-то провокация, которая должна доказать миру накануне Саммита, что россия все-таки может взять Киев за три дня. Давайте посмотрим, что именно они запланировали и случится ли это в ближайшую неделю, есть ли угроза?

Попытка наступления на Киев будет и действительно я вижу, что есть информация у нашей власти, есть план по тому, как защищать и как действовать в случае наступления действительно. Опять же это направление. Я вижу, что готовится Буча, Ирпень, затем массированные обстрелы, просчитывать где больше защиты, и более серьезными ракетами будут обстреливать.

Я думаю, что им не удастся. Я вижу, что им не удастся то, что они хотят. Мы готовы, и действительно об этом даже карты говорят, что будет применена сила, но не получится по их плану. Частично запугивать будут, но есть страна, которая готова нам помогать.

Есть договоренности: если будут нападать на Киев, Киевскую область активно, то есть страны, которые сразу вступят. Это страны НАТО вступят в защиту Украины, Киева.

Зайдут ли этим летом на территорию Украины войска наших партнеров для того, чтобы помогать ВСУ защищать нашу землю?

Я вижу, что обучение идет активно, подготовка, но, конечно, никто не хочет резко реагировать. Все будет более так тихо, постепенно и понемногу.

То есть они будут ждать до последнего момента?

Да.

Как сообщала Politeka, Бюн сообщила, что путин уже, похоже, шантажирует лукашенко, чтобы Беларусь вступила в войну.

Также Politeka писала о том, что Сейраш предупредила о провокациях со стороны беларуси по отношению к странам НАТО.