Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что сейчас главное – работать с Китаем, чтобы он перестал торговать с рф, и это будет началом необратимых процессов.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я уверен, что там будет гражданская война, уверен, что это обязательно будет. Вот я ожидаю, когда встретятся Кобзон и Кадыров, думаю, это будет начало. Улыбаться бесполезно, вы увидите. Я уверен, что обязательно это будет в россии. И для того, чтобы это начали происходить в россии, нужно, чтобы Китай закрыл свою торговую границу, тогда все изменится», - утверждает Георгий Биркадзе.

Попутно он напоминает, что, когда мы покупали газ по заоблачным ценам, Китай в то же время покупал его по цене 270 долларов. А все потому, объясняет эксперт, что у них такие контракты, то есть безразлично, какие цены в мире, есть контракт и поэтому Китай качает по такой цене. Это продолжается, добавляет он, и сейчас там цена 230-240 долларов.

«Сегодня Китай очень заинтересован, чтобы россия была как покойник, вот-вот сдохнет. Я очень жду, когда это произойдет. И из которого можно высосать все», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

Итак, заключает эксперт, если отработать с Китаем и уговорить его перестать поддерживать россию, то нам будет гораздо легче на фронте, и не за горами будет гражданская война в россии.

Как сообщала Politeka, Чекалкин заявил, что на Саммите мира нужно ставить вопрос не об энергобезопасности и судоходстве, а об оружии и вводе войск.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, почему россиянам не место на Саммите мира.