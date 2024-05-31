Экзорцистка Isita Gaya рассказала, что смерть Раиси – не последняя большая перемена на мировой арене, это энергетическое освобождение, и теперь россия потеряет поддержку Ирана.

Об этом она на канале «Прогноз».

Да, конечно, вы будете видеть сейчас большие перемены на мировой арене. И это энергетическое освобождение Ирана, мне хочется даже сказать, оно идет из потока, что энергетическое освобождение Израиля еще, Израилю становится лучше, то есть ситуация в Израиле улучшается сразу же.

Ты задаешь вопрос об Иране, а мне говорят об Израиле, что в Израиле улучшится, что будет лучше Израилю прежде всего. Потому что политика вообще Ирана поменяется и по Израилю, и по россии, то есть не будет у россии такой поддержки уже в виде Иран, все. Человек, который оказывал эту поддержку, ушел из событий мировых, поэтому это все к лучшему.

И перемены будут продолжаться. Сейчас такое время очищения, и энергии, не выдерживающие этих высоких вибраций, будут идти по разным событиям, но они будут идти. И еще некоторые известные люди также в ближайшем будущем погибнут, они пойдут по какой-то причине. Все когда-то кончается, никто здесь не вечен.

Поэтому, конечно, мы сейчас все-таки проходим свои уроки, но мы видим, что Вселенная нам помогает и Вселенная помогает всему миру. Потому что Иран – это была страна, которая способствовала войне как в Украине, так и в Израиле. То есть как для Украины, так и для Израиля будет легче от этого.

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