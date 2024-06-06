Медиум Анна Атаманова сделала расклад таро и рассказала, какая ситуация со светом будет в Украине, действительно ли нас ждут 7-часовые отключения и будет ли блекаут.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

россия увеличила количество кораблей в акватории Черного моря и вывела ракетоносители. Угрожает ли в течение недели Украине массированный обстрел?

В течение недели так прямо чтобы сильный был массированный обстрел, катастрофический для Украины, я не вижу, но это давление, устрашение однозначно. Я вижу, что будут приняты какие-то решения, и там еще будут появляться европейские корабли, но это будет не столько схватка, а будто бы между нами и россией.

Испытает ли наша энергосистема на этой неделе новые обстрелы и разрушения?

Да, проблемы существенно будут испытывать люди, и с интернетом тоже появится, проблематичнее будет. Совершенно полного блекаута не будет. Периодически будет чаще отключаться свет, люди все больше будут самостоятельно пытаться выкрутиться, обеспечить себя.

Вот эта ситуация с выключением света, говорят, продлится 2 года. Как вы это видите?

Люди будут находить выход, предложения новейших технологий, новейшая разработка света, световой энергии. Все больше будут стараться использовать солнечные устройства, батареи. Частного типа дома или в деревни люди будут возвращаться, на дачи, там будет легче выживать. На сколько лет? Сейчас посмотрим, на 2 ли года. 3, у меня выходит 3.

Олег Попенко, это эксперт по ЖКХ, говорил, что мы будем сидеть в июле по 7 часов, по 8 часов без света. Так ли это?

Да, где-то будет день, почти пол дня или больше не будет света. Будут попеременно выключать, чтобы людям удобнее. Не часто, что час, два, три, и выключили, потом появилось, а как-то будут больше управлять.

Как сообщала Politeka, Велиар сообщил, что россияне все равно планируют наступать на Киев, но сил им для этого не хватит.

Также Politeka писала, что Фрейн рассказала, как Буданов хочет трансформировать Украину.