Джазмен Алексей Коган заявил, что джаз наконец-то перестал быть американской привилегией, и теперь его совершенно точно можно назвать классической музыкой XX века.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

«Если вы спрашиваете меня, что такое джаз, вам нужно держаться от этой музыки подальше. Никто не знает, что такое джаз. Откройте энциклопедии, там написано «синкопированная музыка». Я не знаю… Джаз – это образ жизни, я бы так сказал», – рассуждает Алексей Коган.

Это правда, отмечает он, что ноги у джаза выросли из африканской музыки, но мы живем во времена, когда уже многое изменилось. Как рассказывает джазмен, однажды Джон Маклафлин во Львове на фестивале сказал гениальную фразу: «К счастью, джаз перестал быть американской привилегией». Потому, констатирует он, сегодня можно говорить, что джаз стал классической музыкой XX века.

«В моем лексиконе нет слова «попса». Есть популярная музыка, есть массовая культура, и мыслящий человек должен из этой музыки, из этой культуры вырасти, как ребенок вырастает из коротких штанишек. И потому джаз очень часто становился этим мостиком, когда люди из понимания одной музыки переходили в другую», - объясняет Алексей Коган.

Однако, отмечает он, о джазе до сих пор существует множество стереотипов. В частности, рассказывает гость программы, считается, что джаз – это музыка толстых, это обязательно низкий потолок, сигаретный дым, звучание саксофона и, что самое главное, это импровизация.

Как сообщала Politeka, Вышеславский объяснил, что современная критика должна не разрушать жизнь художников, а ориентировать людей.

Также Politeka писала о том, что Беньяминова объяснила, почему мир не знал об украинской культуре до войны.





