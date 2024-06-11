А мій народ вас полюбив учора

Що буде завтра, я вам не скажу.

Д.Павличко.

Воля украинского народа стремится к единственной цели: освободить страну от российских оккупантов. Есть истина! В старинном изречении говорится: как бы резко не скакал черт, рано или поздно он сломает ногу. Для этого требуются усилия не только нашей страны, но и всего мирового сообщества. Достаточно ли сил, мудрости европейским странам, чтобы просчитать ходы Путина, который настроен на противостояние с Европейским Союзом. Война с Россией поставила вопрос и личной ответственности президента Украины за судьбу страны и украинского народа. Президента и Зелёную команду выдвинул какой-то бездельник, а люди от лености или от скуки поверили, что В.Зеленский принесёт мир, свободу, счастье, справедливость, богатую жизнь. Все будут жить в достатке, как в Раю. Прошло пять лет, закончились их полномочия, ну и что? Оказалось, что их хмельные слова, обещания – обман и ложь, для глупцов хорошая приманка. Вот нравственный облик и сущность этих слепых поводырей. Никакая вина или ошибки власти не может быть предана забвению, пока о них помнят люди.

Офис Ермака и те пять или шесть менеджеров, которые управляют страной, посадили президента сразу на двух коней на сомнении и вере, от этого и постоянная тревога не только у него, но и всего народа. Откуда взяться покою? Сидя на двух конях, никуда не доедешь, удержаться в двух седлах не возможно – это изматывает. Что делать? В стране война, страх, смерть, десять миллионов украинцев уехали со страны, тысячи погибших, кадровый голод и т.д.

Положение можно изменить, но вам страшно. Можно отказаться от вашего выбора, но на деле это выбор между выбором и нежеланием выбирать.

Всё достигается в понимании. Поймите, какое это безумие то, что вы сделали с президентом. Насколько сложны у В.Зеленского противоречия – да вы только гляньте! Станьте сторонними наблюдателями и вы поймёте, что всё время президент ошибался, что перед ним стена, а не дверь. Он должен быть сам себе хозяин и господин, президентом своего народа, светом для себя и своего народа. Приведу цитату Дуайта Эйзенхауера: «Президент должен постоянно держать свой ум свободным от несущественных мелочей и мыслить самостоятельно, чтобы приходить к более ясным и разумным решениям».

Сила президента Владимира Зеленского, будет в том, где он – народ.

Мало великим себе уявляти,

Треба великим буть

В.Симоненко.

Журналист Павел Ильюша