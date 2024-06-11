Шаманка Сейраш сделала расклад таро и рассказала, почему Западу было важно видеть Украину на годовщину высадки союзников в Нормандии и что это значит для россии.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

В первый раз Украину пригласили на празднование высадки союзников. Это была годовщина, 80 лет высадки союзников. Были приглашены вместо рф именно украинцы, и это очень показательно. То есть рф не пригласили. О чем это говорит? Это было очень большое событие для Европы.

Во-первых, наше присутствие – это прямой медиапрецедент. Так должно было быть для того, чтобы в медиапространстве утвердить наши отношения с Европой. Эта пиар-акция нужна, политическая пиар-акция, обязательна, которая должна была быть, и хорошо, что произошла, то есть это некий плюс.

рф относительно Нормандской встречи находится в Восьмерке мечей, разумеется, она ограничена, никто ее особо видеть не хочет. Скажем так, никто не принижает, потому что это исторический факт, вклад русских, которые были в составе Советского Союза при Второй мировой войне и эта вся история, но это не прямо является тем срезом, на котором нужно постоянно акцентировать.

Словом, очень хитрая история, хорошо, что нас пригласили, для нас это плюс. Для россии, я бы не сказала, что прямо минус, но в медиапространстве, в политических моментах – да, для россии это очередной удар по репутации.

Макрон сказал, что Украине в течение 5-6 месяцев дадут самолеты Mirage, а обучение уже начинается нашим пилотам. Верно ли, что Макрон готов дать прямо самолеты Mirage?

Высший суд и Двойка кубков. Да, действительно закономерно Макрон готов к такому решению. Как-то местами немного инфантильно все равно, потому что это Макрон, мы должны к нему привыкнуть. Он ждет согласия или дождался согласия от третьих лиц, имеющих влияние на Европейский Союз, типа Штатов.

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