Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак объяснил, что украинцам не хватает коммуникации со стороны власти по поводу того, с какими проблемами мы столкнулись и что надо делать.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Я понимаю трудности энергетики украинской, я понимаю, что враг разбомбил большую половину генерации, я понимаю, что уничтожены электростанции, я все это понимаю. Я не понимаю одного: почему с нами никто не разговаривает? Почему премьер Шмыгаль или министр энергетики не выходит и не объяснит нам на пальцах», - комментирует Дмитрий Спивак.

По его мнению, надо объяснять людям, где какой дефицит, почему тарифы такие, почему отключают, сколько это будет длиться, что нужно, чтобы этого не было. И с этим, подчеркивает эксперт, надо обращаться к украинцам, к малому, среднему бизнесу, к тому же, непонятно повышение налогов, тарифов, цен, во время войны это ничем хорошим не обернется.

«Говорят, там что украинцам все лето придется (ред. – быть без света). Ребята, а вы про зиму не хотите нам ничего сказать? Если все лето нам придется, а в осенне-зимний период мы как должны войти, с чем мы должны войти, почему никто не разговаривает об этом?», - отмечает Дмитрий Спивак.

В то же время, добавляет гость программы, есть подмена понятий, где людям реально что-то не нравится, а где ИПСО, потому что нельзя все, что мы видим в соцсетях, называть ИПСО, ведь реальны есть проблемы и с этим светом, и с мобилизацией, и с другим.

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