Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, этот запрет ввели еще 10 лет назад из-за закона в США, запрещающего помогать тем представителям, странам или движениям, которые могут придерживаться ультраправых взглядов, расистских, ксенофобских, шовинистических и т.д. То есть, констатирует он, по версии американцев, их аналитиков, некоторые из основателей «Азова» могли придерживаться таких взглядов.

«Когда этот запрет снимается, можно сказать, что таким образом и сетования, эти обвинения, которые использовала российская пропаганда постоянно, мол, там воюют нацисты и тому подобное, снято, все. То есть сигналы, которые дают Соединенные Штаты, в очередной раз – это и символично, это и то, что можно и нужно Украине активно применять и использовать в информационном пространстве», - отмечает Александр Мусиенко.

По его словам, именно так нужно опровергать российские фейки, нарративы, пропаганду, искажение фактов, манипуляцию, что, мол, у нас здесь нацисты, фашисты и кто только хочешь. На самом деле, рассказывает эксперт, очень часто у попадающих к нам в плен россиян обнаруживают нацистские татуировки.

«Политика путина, политика кремля и политика современной россии напоминает настоящий фашистский режим, как бы то ни было, но именно они являются теми, и именно они притворяются великими борцами, но начинать надо бы с себя. Если они хотят действительно бороться с нацизмом, фашизмом, то пусть борются с собой, пусть начнут с путина и его режима», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Спивак заявил, что украинцам не хватает коммуникации со стороны властей по мобилизации и отключениям света.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал очередные угрозы россии на фоне неудач на фронте и начало второго раунда ядерных учений.