Полковник ГСЧС в отставке Роман Пальчиков объяснил, что в Украине сейчас настолько заминированные территории, что обычным саперам опасно браться за работу, здесь только механизированные средства.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

По словам гостя программы, есть такие люди или структуры, которые предлагают свои услуги по разминированию, но на самом деле они этим профессионально никогда не занимались и не учились на это, так что и уровень у них соответствующий. Это, рассказывает он, черные саперы.

«Видел объявление, что вот разминирую, туда-сюда, и лучшая реклама – «Я все еще жив». Потому, конечно, я не советую пользоваться услугами таких людей, не советую проводить эти работы самим. Мы можем посмотреть в новостях: то ежедневно, то через день у нас подрывается сельхозтехника, и слава Богу, что не всегда травмируются или гибнут люди», - рассказывает Роман Пальчиков.

Эксперт рассказывает, что появляются новые технологии, позволяющие как минимум проводить нетехническое и техническое обследование, что сокращает время на проведение механизированного разминирования и позволяет применять эту технику там, куда нельзя запускать обычных саперов. В частности, вспоминает он, у нас на Юге территория заминирована в 2-3 ряда вглубь земли, конечно, здесь без людей, только механизированное разминирование.

«Пока Украина, к сожалению, – это такой большой полигон для испытания новейших технологий, как и обычных роботов, так и роботов с применением искусственного интеллекта. Поэтому сейчас проходит наработка, методом проб и ошибок определяется технология, которая будет наиболее действенной», - констатирует Роман Пальчиков.

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