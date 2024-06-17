Тарологиня Елена Бюн заявила, что в отношениях россии с Китаем не все так гладко, как рассказывает кремль, и если путин перейдет красную линию, Си ответит.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Есть ли вероятность нанесения ядерного удара Пекином по москве?

Такое возможно, но это вследствие невыполнения каких-то условий или… Опять же, как говорят, кремлевские красные линии. Если они что-то там перейдут по отношению к Китаю, то такое возможно.

Но это не москва. Это больше угрозы, но Паж говорит о том, что маленькая вероятность такого есть. Но это не по москве, это по чему-то другому. Это как-то связано может быть с водой, где-то по воде или по большому чему-то с водой. Тактическим оружием, такое может быть. Но это маленький шанс.

Шантажировал ли Пекин москву ядерным ударов, использованием ядерного оружия?

Какое-то невзаимопонимание у них есть. Не сказать, что шантажировал… А вот старший аркан Сила говорил о том, что, ну, если ты будешь дальше так выпендриваться, Башня тебе будет. Какие-то пошли неполадки у них здесь.

Такое впечатление, что, с одной стороны, мы понимаем, что кремль пытается преподнести, что он дружит с Китаем, да, что у них дружеские отношения. На самом деле не так. Действительно кремль является вассалом Китая, и что-то за спиной у Китая он начинает крутить уже где-то с кем-то. И уже так на протяжении какого-то времени, что-то очень не понравилось китайской стороне.

Как сообщала Politeka, Атаманова предупредила, что враг своих планов по наступлению на Киев не оставил.

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