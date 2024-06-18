Аюрведический терапевт Мария Ланг сделала расклад и заявила, что идут торги по поводу Крымского моста, россия очень не хочет его терять, но все же потеряет.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Было предсказание о том, что будет разрушен Крымский мост. И тут вдруг в июне какие-то политобозреватели или политики начинают говорить о том, что все, уже мост не важен, уже нет смысла его разрушать, уже можно его и оставить, потому что никакой серьезной роли не играет.

О чем может это говорить? О том, что идут какие-то закулисные торги, о том, что россия готова уступить что-то, лишь бы не терять свой имидж, и чтобы Крымский мост не был разрушен. Спросим у Оракула Шри Матрика, так ли это.

Выпадает карта двойная, две точки, это карта Союза. Это говорит, что очень вероятно, что присутствуют какие-то, как говорят в народе, договорняки. То есть есть определенные договоры по поводу Крымского моста. И давайте посмотрим все-таки его дальнейшую судьбу. Будет ли он разрушен?

Крымский мост потерпит поражение, тут выпадает карта Чакшу. Чакшу – это как раз наше зрение. То есть речь идет о том в раскладе, что потенциал для того, чтобы разрушить этот мост, практически уже есть. Но есть определенные препятствия, которые мешают это осуществить сиюминутно. Но этот мост будет поврежден так же, как в прошлые разы.

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