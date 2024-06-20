Марьяна Безуглая в своем телеграмм канале рассказала об инциденте в Верховной Раде. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

ОПЗЖ — российская партия, все еще де-факто остающаяся частично в Верховной Раде Украины. Депутатов этой партии коллеги пускают в трибуну, не блокируют ее и не протестуют реально, лишь отдельными криками во время своих речей на смартфоны. Здороваются и разговаривают в кулуарах. И в то же время помним, как коллеги-нардепы пытались выгонять меня всеми фракциями за правду о «внутряках» в ВСУ.

Сегодня генерал КГБ Бурмич из ОПЗЖ за трибуной Парламента проваливал очередной закон, транслируя наставническим тоном российские нарративы. Я подошла, открыла на своем планшете русское знамя на странице Википедии и поставила возле него. Бурмич злобно сбил планшет наземь. Его «спек» прервался, он что-то договорил и красный ушел в свой уголок. Если СБУ не реагирует на этот кадр (а до полномасштабного вторжения они еще и использовали его как союзника (!) в сбитии реформы СБУ), приходится действовать хотя бы такими методами.

Планшет уцелел. Еще сегодня был случай: депутат от ЕС Федина заливалась очередной, в 100-500-й раз повторяющейся речью ПРЕДА-ЗДАНЬКА, слух резало от ее натренированного голоса, время шло, а ее коллега все это снимала. Я проходила мимо, он пытался избежать моего попадания в кадр и поднял руки. Меня взяла злость от всего этого популизма, и я подпрыгнула. Это не первый раз, когда им «портю кадр». Вообще многое портю популистам и лжецам. Как в Парламенте, так и в военном бомонде.

В конце концов, мы сегодня проголосовали военную полицию в первом чтении. Нет ни одной страны, у которой во время войны не было военной полиции, и ни одной страны НАТО без таковой. Поскольку мой «родной» Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки саботировал этот процесс, скооперировалась с Комитетом по вопросам правоохранительной деятельности, что тоже было долго и непросто... И вот мы имеем голосование после 10 лет обмана, «замыление глаз» канадцам, американцам и другим партнерам, разговоров ни о чем и потерянных людях, территориях и дисциплинах. Благодарю всех неравнодушных союзников и не благодарю всех врагов.