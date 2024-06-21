Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак заявил, что Саммит мира – это уже начало долгих раундов переговоров, но здесь нам нужен не только Запад, но и Восток.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Саммит мира в Швейцарии запустил механизм большого глобального диалога о мире во всем мире, а не только о мире в Европе и в Украине. Саммит в Швейцарии состоялся не благодаря, а вопреки. Вопреки тотальному сопротивлению Китая, стран глобального Юга, россии и так далее, вопреки неприезду Джозефа Байдена. 100%, я в этом убежден, Джозеф Байден своим неучастием нанес вред, и, тем не менее, Саммит состоялся. И это заслуга украинской власти», - комментирует Дмитрий Спивак.

К тому же, подчеркивает он, это самый глобальный форум, самый масштабный, с самым большим представительством за последние лет 100 во время войны, инициируемый одним из участников военного конфликта, не было большего и глобальнее саммита. Так что, констатирует гость программы, Саммит состоялся, и это становится началом официального старта многих тяжелых, сложных будущих раундов переговоров.

«Могли ли быть другие результаты? Нет, не могли. Украина здесь выжила все по максимуму. Говорят, что политика – это искусство возможного. Вот, то что состоялось в Швейцарии, - это искусство невозможного», - подчеркивает Дмитрий Спивак.

Также, утверждает он, повестка не могла быть другой, чтобы говорили о выводе войск, потому что Запад продемонстрировал свою бюрократичность и неповоротливость, а Восток – что без него ничего не решить.

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