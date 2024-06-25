Общественный деятель Ровшан Тагиев заявил, что углубление сотрудничества путина и Ким Чен Ына – это психологическое воздействие для Запада, а в общем ничего неожиданного не произошло.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Это было пафосно, это было в стиле тоталитарного режима, в котором мы с вами тоже жили. Эти парады, эти песни, эти кортежи… Видно, путин как бывший КГБист соскучился по такому, и он получал удовольствие», - отмечает Ровшан Тагиев.

С другой стороны, констатирует он, понятно, что эта помпезная встреча путина и Ким Чен Ына – это определенная демонстрация психологического воздействия в частности на западных политиков. На нас, подчеркивает гость программы, это уже не действует, украинцы столько лет живут в войне, что не воспринимают такие вещи как что-то пугающее.

Тем не менее, утверждает он, Северная Корея помогает россии снарядами, и подписание этого нового договора между ними – это очередное нагнетание международной обстановки, ведь тем, что Ким Чен Ын получит от путина, он будет угрожать уже Южной Корее.

«Ну, мы нового ничего не увидели, мы увидели то, что мы знали, что именно с такими странами, как Северная Корея, россия ведет дела. И это не может просто расслабить нас, но прямо, я думаю, что от этого шарахаться тоже не стоит. Это ось зла, в которой Северная Корея, и Иран, и Китай, который не приехал на международный Саммит, что еще раз подчеркивает именно разделение мира», - комментирует Ровшан Тагиев.

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