Психолог и предприниматель Евгений Дейнеко сообщил, что существует несколько критериев, которые определяют счастливые отношения.

Об этом он рассказал в авторском проекте Валерия Савчука “Разные люди”.

“Первый критерий - это желание друг друга понимать. Когда между нами есть живой друг к другу интерес, мы друг другу не надоедаем. Это позволяет нам долгие годы, понимая и принимая друг друга, раскрывать свои лучшие качества”, - сообщил Евгений Дейнеко.

По словам психолога, второй критерий счастливых отношений - это совместные планы. Когда у семьи есть то, ради чего они живут вместе, к чему идут, это только укрепляет их связи. Как отметил Евгений Дейнеко, третий критерий - это умение разговаривать друг с другом.

“То есть это прям навык, это навык без обид, без манипуляций разговаривать, слышать друг друга и пытаться опять-таки понять. Когда меня спросят, что является самым главным для того, чтобы семья жила долго, я скажу - это умение разговаривать друг с другом”, - заявил Евгений Дейнеко.

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