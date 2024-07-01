Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал выступление Зеленского по поводу начала переговоров Украины с ЕС о вступлении и рассказал, какие задачи теперь перед нами стоят.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Для начала Зеленский сказал, что это исторический выбор Европы. То есть принять Украину в Евросоюз – это исторический выбор Европы. Заметьте, какой лихой поворот. Говорил Зеленский не о том, что желание Украины вступить в ЕС – это исторический выбор Украины. Это мы поняли давно. То, что Украина хочет вступить в ЕС, мы поняли, грубо говоря, в 2004 году во время первого Майдана, хотя Евромайданом назывался уже следующий. А теперь, оказывается, это исторический выбор Европы», - комментирует Михаил Шейтельман.

Кроме того, рассказывает он, Зеленский отметил, что каждая европейская нация, которая разделяет общеевропейские ценности, должна быть частью европейской семьи, и это он не только об Украине, а и о Молдове, Балканах, Грузии в будущем, даже Беларусь. Так что, констатирует эксперт, мы не то, что сами вступили и Молдову за собой тащим, что логично, мы еще и приказали белорусам, что они должны стать следующими и мы за ними идем.

«Хотя ни слово про это не сказано в этой речи, но четко обозначено: а дальше уже ров с крокодилами, потому что Европа заканчивается. Европа заканчивается на границах Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси и Украины. Ну, еще Грузии. Хотя, кстати, министр иностранных дел Армении заявил, что в ближайшее время они проведут референдум, возможно, о членстве в Евросоюзе, и уверен, что армяне проголосуют «за»», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

И дальше, продолжает политтехнолог, наш президент обозначил 5 шагов, 5 задач: новая военная поддержка, поставки ПВО, арест российских активов, защита энергетики и эффективная дипломатия. И в финале, добавляет он, Зеленский поблагодарил Бельгию за председательство в Евросовете и выразил надежду на то, что Венгрия будет такой же эффективный, еще и обнял Орбана, так что все сделал красиво.

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