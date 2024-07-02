Предприниматель Павел Себастьянович объяснил, почему наши граждане уезжали из Украины в мирное время и как их вернуть теперь, когда война и условия для жизни и бизнеса затруднены.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Возвращать очень легко – нужно создать условия соответствующие. Любая биологическая популяция либо увеличивается, либо уменьшается, либо исчезает в зависимости от окружающих условий, то есть окружающая среда диктует нам условия и либо популяция исчезает, либо она процветает. И если такая кислотная правовая система, как у нас в стране, конечно, популяция будет уменьшаться», – объясняет Павел Себастьянович.

Попутно он вспоминает, что эта проблема у нас была и до войны, сейчас форс-мажор, все понятно, но украинцы уезжали и в 2021 году, мирное время, не было ни саранчи, ни наводнения, ни землетрясения, ничего подобного. Как сообщает предприниматель, в 2021 году 875 000 украинцев получили разрешение на работу и жизнь в ЕС, а также на 225 000 меньше родилось, чем умерло, то есть за тот год мы потеряли миллион человек.

«В естественных условиях, когда мы о биологической популяции говорим, о животных, конечно, там климат, температура, все, что угодно. А для людей это правовая система. То есть, если у вас правовая система такова, что выжимает людей из страны, нужно менять правовую систему, наверное. Это и есть условия жизни», – подчеркивает Павел Себастьянович.

Здесь вопрос, утверждает он, к законодательству, потому что сейчас у нас больше 50 изменений в Налоговом кодексе, было 700 страниц, а сейчас больше 2000, и это все взято откуда-то с потолка. То есть, объясняет гость программы, такая ситуация, что многие структуры давят, и заниматься предпринимательской деятельностью невозможно.

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