Организация штаба и назначение начальника штаба, которые обеспечат бесперебойное боевое управление без ручного режима как на уровне бригады, так и на уровне батальонов, играет ключевую роль.

Наш фронт удерживается благодаря командирам на всех уровнях, которые соответствуют необходимым качествам и умудряются выживать в сложных условиях взаимодействия с ОТУ и ОСУВ, высказался журналист Юрий Бутусов.



При этом он указал, чего именно нам не хватает на фронте для усиления позиций.

Чтобы побеждать врага и беречь жизнь наших воинов, необходимо масштабировать опыт успешных бригад, создавать на их базе дивизии, продвигать на руководящие должности эффективных комбригов и предоставлять им право определять кадровую политику.

По словам Бутусова, успешный командир должен устанавливать четкие критерии оценки командиров разных уровней, справедливо оценивать достижения, менять людей на должностях или ставить им задачи в соответствии с их компетенцией, объяснять логику своих кадровых решений.

Организация штаба и назначение начальника штаба, которые обеспечат бесперебойное боевое управление без ручного режима как на уровне бригады, так и на уровне батальонов, играет ключевую роль. Командир должен быть предельно честным в докладах руководству и не терпеть ложь в докладах подчиненных, за ложь наказывать показательно и снимать с должностей.

Необходимо договариваться о поставках, выменивать, вымаливать, покупать за волонтерские средства вооружения, боеприпасы, дроны, средства обеспечения для бригады, развивать собственное производство боеприпасов, РЭБ, дронов, готовить кадры и планировать применение дронов и новых видов вооружения.

Эти и другие пункты Бутусов назвал после того, как стало известно о проблемах в направлении Красногоровки. По словам журналиста, из-за ряда нарушений, ситуация там ухудшается и нужно обратить внимание не на действия врага, а на организацию наших личных сил.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетой по людям посреди ночи.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: где сконцентрированы главные силы и что будет дальше.

Будут сплошные руины: оккупанты после Авдеевки уничтожают еще один город.