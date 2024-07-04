Идеолог Олесь Доний заявил, что это был первый визит Орбана в Украину за многие годы, и его причина кроется не в претензиях по поводу нацменьшинств, а в подготовке к переговорам с рф.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

Прежде всего эксперт отмечает, что Венгрия – это самый капризный, но все же союзник Украины в ЕС, и эта капризность объясняется газовой зависимостью от россии и претензиями относительно нацменьшинств. Хотя относительно последнего, отмечает он, на самом деле у Венгрии претензии ко всем своим соседям, потому что по итогам Второй мировой войны как союзница Германии она уступила территории.

«Орбан – это политик, пришедший еще в конце 80-х фактически, ворвавшийся вместе с партией «Фидес» в венгерскую политику и доминирующий там уже несколько десятилетий. Орбан не посещал Украину, и сейчас исключительный визит. Еще раз напоминаю, не только при президентстве Зеленского 5 лет, но при президентстве Порошенко еще 5 лет он не посещал Украину. С чем же связан этот внезапный визит? – рассуждает Олесь Доний.

По его мнению, этот визит может быть связан с изменением риторики украинской власти. В частности, идеолог вспоминает о недавнем интервью Зеленского, которое аналитики трактовали как попытку найти возможность к заморозке конфликта, то есть речь идет об определенных промежуточных сценариях. Тем более, добавляет он, что Зеленский заговорил и о возможности третейского суда, то есть о посреднике, которым раньше была Турция, а тут еще со стороны россии звучат заявления о рассмотрении возможных шагов для переговоров.

«Можем мы рассматривать визит Орбана как прощупывание ситуации, на какие уступки готова Украина в лице украинской власти, или эти заявления – случайность со стороны президента Украины, действительно ли готовится почва для нового переговорного процесса? Но это предположение», – утверждает Олесь Доний.

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