Философ Сергей Дацюк заявил, что пройти «вишкил» - это еще не подготовиться к войне, для победы нам нужны западные технологии и развивать собственный интеллект.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По словам эксперта, для него проект Украина закончился еще в 2017 году, тогда была попытка вернуть идеалы Майдана, Революции Достоинства 2017, осенью, когда была история с Саакашвили, Егором Соболевым. И виновата в этом, утверждает он, элита, которая тогда была во власти, она сделала ставку на моноэтничность, архаику, «Армія, мова, віра», на уничтожение армии под вывеской, что мы ее усиливаем.

«Понимаете, то, что воевали предыдущие поколения, никак не помогает поколениям следующим. Потому что, да, националистические структуры удерживали военизированный образ жизни, проводили так называемый «вишкіл», но понятно, что они не готовились к нынешней войне. КАБу все равно, какой у тебя «вишкил», поэтому для полноценного «вишкола» Украине в начале 21 века нужны интеллектуалы», - объясняет Сергей Дацюк.

По его словам, интеллектуалы – это те, кто существуют только в условиях свободы, прежде всего языковой, идейной и так далее. Если мы отторгаем их, подчеркивает философ, потому что они неправильные украинцы, то к войне мы не будем готовы.

«Эту войну выигрывает не «вишкіл», не подготовка, эту войну выиграет интеллект. Увы, не наш, западный: HIMARS, Patriot, танки чужие, чужие дроны, чужие комплектующие… Не наш интеллект. Наш интеллект, дай Бог, год как проснулся, и то перебарывает чудовищные чиновничьи и национал-патриотические преграды для того, чтобы что-то сделать», - заключает Сергей Дацюк.

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