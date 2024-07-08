Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что от посредников в переговорах толку не будет, и об этом сказал и путин, ведь посредники не имеют полномочий, и верить им нельзя.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, мирными планами и инициативами сегодня занимаются все, кому не лень, и даже Орбану, оказалось, не лень, так что начались разговоры, мол, он может быть посредником между россией и Украиной. Тем не менее, напоминает он, сам путин на саммите в Астане заявил, что посредники не нужны, поскольку у них нет полномочий, они не имеют права принимать решения и договариваться.

«Это чистая правда. Ну, приехал к нам из Африки Сирил Рамафоса, вот сейчас он нам предложит, что российские войска будут выведены из Украины, и мы ему поверим? А почему мы должны верить, что у Орбана есть полномочия? У него нет полномочий. Орбан поехал в москву, так у него снова нет полномочий. От Украины у него нет полномочий, от Европы нет полномочий. Who is mister Orban? Возникает вопрос», - объясняет Михаил Шейтельман.

Поэтому, утверждает политтехнолог, действительно посредники нам не нужны, а вот гаранты – это уже другое дело. По его мнению, сильная страна типа США или Китая может быть гарантом соглашений между Украиной и россией, если таковы будут, но пока мы даже не близко к этому, и вся риторика путина на это указывает.

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