Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Раньше я говорил о мировоззренческих переменах, о мечтах, но мне часто говорили: «Мечта, любовь, мировоззрение – это все хорошо, а вот что конкретно?». Что конкретно? Есть целый набор шагов, есть множество людей в команде, которые могли бы вытащить страну из пропасти. Я четко понимал, что, если отвечать на вопрос «Что конкретно?», то нужно двигаться сразу в двух направлениях: спасение оставшейся страны и параллельно развитие цивилизационного лидера, реализация масштабных амбиций, возможно, даже планетарного характера», - объясняет Алексей Толкачев.

По его словам, украинцы очень часто просто сидят и думают, что они маленькие, что они слабенькие, что очень далеко от Китая, США, великих лидеров этого мира. Однако, подчеркивает эксперт, все лидеры появлялись из маленьких и ничем неприметных народов. В частности, напоминает гость программы, когда первые поселенцы появлялись в Америке, никто не мог предположить, что когда-нибудь они будут управлять миром, или даже Венеция, один только город, но он имел колоссальное влияние в свое время.

«У меня всегда был такой принцип, что каждый сам для себя определяет уровень игры. Если мы хотим быть аутсайдерами Европы, то мы будем аутсайдерами Европы. Если мы себе рассказываем, что мы – фронтирная нация, то у нас постоянно здесь будет фронтир, постоянные споры. Если лидеры, то лидеры», - заключает Алексей Толкачев.

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