Политический эксперт Руслан Рохов заявил, что ракета на «Охматдет» - это проверка на прочность НАТО, позволит ли Запад россии совершать геноцид дальше или нет.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

По мнению гостя программы, удар по детской больнице «Охматдет» - это событие такого калибра, как 11 сентября в Нью-Йорке, и ответ должен соответствовать со стороны Запада, как тогда от США, когда нашли и ликвидировали бен Ладена.

«То есть мир сегодня не должен думать в категориях «как помочь Украине устоять», мир должен начать думать в категориях «как причинить справедливость и привлечь к ответственности лично путина, его окружение и всех, кто причастен к принятию решений по террору Украины». Потому что это не просто террор, это системный геноцид украинцев. Они не скрывают, что у них цель проста – поставить точку в украинском вопросе. Поэтому это экзистенциальное противостояние», – подчеркивает Руслан Рохов.

По словам эксперта, здесь на две парадигмы: с одной стороны, безнаказанность, авторитарность, диктатура, право силы, а с другой – справедливость, свобода, демократия и верховенство права. И если сегодня цивилизованный мир в очередной раз просто проглотит это, утверждает он, выразит обеспокоенность, какую-нибудь очередную помощь дадут, еще несколько ракет, еще несколько средств ПВО, это будет не симметричный ответ.

«Почему тогда не пробить коридор Сувалкский в Калининград? НАТО же не может. Ну, вот саммит, мы сделали, что нам за это? путин искренне верит, что ничего не будет. Почему не предпринять попытку сухопутного соединения Беларуси с Калининградской областью? Почему не причинить в каком-нибудь городе ударов видами более разрушительных вооружений? путин ведет себя как классический гопник, он будет задирать, отжимать, воровать, бить, причинять вред и обиды окружению ровно до того, как кто-то его не остановит», - объясняет Руслан Рохов.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что россияне начали борьбу против детей, не достигнув ничего на поле боя.

Также Politeka писала о том, что Толкачев объяснил, как украинцы должны строить цивилизационные проекты.