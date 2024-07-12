Народный депутат Украины V-VII созывов Андрей Павловский рассказал, действительно ли Шмыгаля отправят в отставку, о чем сейчас активно говорят в украинской и западной прессе.

Об этом он рассказал в авторской программе Геннадия Кирия «Внимание: Кирия».

Как отмечает гость программы, уже лет 5 наше правительство выполняет чисто техническую функцию, фактически оно превратилось в исполнительный отдел ОП и самостоятельной роли не играет. Поэтому, убежден он, неважно, какая будет фамилия во главе Кабмина, все равно это будет исполнительный отдел ОП, просто сменится начальник, и самостоятельную политику он проводить не будет.

«Ну, в условиях войны, когда нужно определенное единоначало, а все-таки президент – это верховный главнокомандующий, может, определенная вертикаль власти жесткая и нужная. Но надо кадры менять, потому что господин Шмигаль засиделся, он уже почти 5 лет является премьер-министром, что не характерно для Украины. Ни один премьер однократно столько не сидел на этом посту. Ну, он устраивает, пожалуй, Офис Президента как такой дисциплинированный, безмолвный исполнитель», - рассуждает Андрей Павловский.

А заменить Шмыгаля, убежден экс-нардеп, может кто-либо фактически, это может быть и вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Стефанишин, и вице-премьерка и министерка экономики Свириденко, и еще кто-то. По его мнению, кто будет приятен президенту на тот момент, того и назначит, но фамилия не важна.

«Несмотря на Конституцию, с 2019 года Украина из парламентско-президентской республики превратились в чисто президентскую республику, где все вопросы решаются через президента», - подчеркивает Андрей Павловский.

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