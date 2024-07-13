Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что саммит в Вашингтоне, конечно, не мог дать сразу Украине членство в НАТО, но он дал мощный сигнал путину, что это обязательно произойдет.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В целом, из того, что можно было достичь, украинская делегация во главе с президентом Зеленским вытиснула максимум, видимо. То есть, если мы посмотрим на итоги, есть много положительных новостей, есть и не очень, а есть такие, которые заставляют задуматься. Ситуация интересная», – отмечает Александр Мусиенко.

Прежде всего, утверждает он, здесь нужно думать и говорить реалистично, никто не рассчитывал, что по результатам этого саммита мы услышим о том, что Украина вступает в НАТО, тут же рассмотрят заявку и примут решение. Однако, констатирует эксперт, Украина действительно приблизилась к НАТО настолько, насколько это возможно.

В частности, рассказывает он, это максимальное сближение по сотрудничеству Совет Украина-НАТО, создание командного центра в Германии для координации, усиления и увеличения эффективности помощи для Украины, специальный представитель НАТО в Киеве, усиление обмена разведданными, информацией, совместные учения по подготовке украинских военных, передача оружия, координационные программы.

«И самое важное, что в итоговом коммюнике указано, что путь Украины в НАТО необратим. То есть зафиксирована позиция о том, что Украина будет в НАТО, что бы путин ни делал, как бы они там ни взбесились, какие бы очередные теракты они не планировали устроить, ответ за это будет», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Атаманова заявила, что россияне боятся теперь ответа украинцев за «Охматдет».

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