Украину ждет гибрид "финского сценария" окончания войны.

Об этом в своем телеграм канале пишет финансовый аналитик, экономист Алексей Кущ.

“Украина находится на стыке геополитических тектонических плит, которые пришли в движение. Наступает Эпоха воюющих кластеров. Основные геополитические игроки бодаются как моржи на тающей льдине ресурсов нашей планеты. Хуже всего будет положение тех стран, которые находятся на стыке этих геополитических плит. Война - это, по сути и есть проявление трения между ними”, - пишет эксперт.

По его мнению, итоги Саммита НАТО демонстрируют сценарий окончания войны, который приготовили для Украины.





“Саммит НАТО, говоря о "необратимом пути Украины в альянс" и о том, что это "произойдет, когда сложатся обстоятельства", по сути легитимизировал гибрид "финского сценария". Как известно, финский сценарий - это не только про территории и сосуществование с Россией, но и про умение ждать свой исторический шанс, окно возможностей. Это про умение играть вдолгую. Это про умение выжидать и способность политических элит на длинную волю”, - пишет Алексей Кущ.

Финляндия первый раз воспользовалась своим шансом в 90-х, когда распался СССР - тогда она стала членом ЕС. Второй раз - 2022-м, когда Россия завязла в войне - Финляндия стала участницей НАТО. Итого, два шанса за 77 лет.

“НАТО говорит нам - ждите свой исторический шанс. Он может выпасть через 10 лет, а может и через 50. Упование на быстрое вступление Украины в НАТО и/или ЕС - это геополитический популизм, который сродни популизму экономическому или внутриполитическому. Все вроде логично - взять и запрыгнуть на европейскую геополитическую плиту. Но это своеобразная ловушка простых решений”, - пишет эксперт.

По его мнению, украинцам нужно поставить правильный диагноз и принять окружающую реальность.

“Это начало пути спасения. А реальность такова, что Россия не распадется и Китай не захватит Сибирь. И возле наших восточных границ не Россия, а уже Глобальный Евразийский остров, огромный мир альтернативный западному. Более того, этот мир - антагонист Запада, его соперник и конкурент. По сути, альтернативное человечество. Это уже даже не союз Китая и РФ. Это Индия, Центральная Азия, Иран, Пакистан, Индокитай, КНДР, Сирия и даже, в какой-то мере, Турция и Азербайджан. Плюс значительная часть Африки и Латинской Америки”, - пишет Алексей Кущ.

При этом по его мнению, Западный мир не готов пусть Украину в свою крепость и обеспечить нам безопасность.

«Ведь впустить нас в крепость для Запада равнозначно инкорпорированию в свое пространство всех присущих нам рисков и проблем. Это как открыть ворота в город и впустить "чуму войны". Да, те кто стоит на крепостной стене сочувствуют нам, периодически бросают в ров оружие и еду, они даже декларируют примат ценностей над реал политик. Но в реальности - ворота закрыты, а мы как предместье простолюдинов перед замком феодала-сюзерена готовимся к нашествию с востока”, - пишет Алексей Кущ.

Поэтому нужно принять реальность и сформировать modus vivendi сосуществования на стыке двух тектонических, геополитических плит. Без геополитического популизма.

“Это очень сложная интеллектуальная работа. Проще идти в мейнстриме простых решений. Но это необходимо для сохранения хоть каких-то шансов на позитивный сценарий будущего. И это необходимо для сохранения жизни”, - подытоживает эксперт.