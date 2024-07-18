Политолог Олег Соскин заявил, что ударов по Крымскому мосту, российских НПЗ, заводах и энергетике достаточно для того, чтобы под путиным пошатнулся трон.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Для того, чтобы нанести чрезвычайный удар путинскому режиму, не надо контрнаступления на фронте, надо просто уничтожать его народнохозяйственный комплекс и его статусные объекты», - отмечает Олег Соскин.

По его словам, это Крымский мост, это нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища, это металлургические заводы и химзаводы, это теплоэлектростанции, подстанции и выход на атомные станции, как это сделали с Украиной по Чернобылю благодаря Лукашенко и предателям белорусской верхушки.

«Уничтожение этих объектов является не только стратегически обоснованным, но и престижно чрезвычайно непоправимым для режима путина и кремля. И ответить им будет нечего. Тогда они превращаются в обыкновенных губошлепов», - объясняет Олег Соскин.

Как только будет уничтожен полностью Крымский мост и паромы, переправу, утверждает эксперт, практически полностью будет отрезан Крым. И тогда, продолжает он, достаточно просто постоянно держать под ударами этот сухопутный вход в Крым, две железные дороги и автодорогу, откуда они зашли на нашу территорию. А также, добавляет политолог, достаточно держать под ударом Курчатов и Воронежскую атомную станцию, можно еще Смоленскую, а еще уничтожить несколько металлургических и нефтеперерабатывающих заводов.

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