Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
«Для того, чтобы нанести чрезвычайный удар путинскому режиму, не надо контрнаступления на фронте, надо просто уничтожать его народнохозяйственный комплекс и его статусные объекты», - отмечает Олег Соскин.
По его словам, это Крымский мост, это нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища, это металлургические заводы и химзаводы, это теплоэлектростанции, подстанции и выход на атомные станции, как это сделали с Украиной по Чернобылю благодаря Лукашенко и предателям белорусской верхушки.
«Уничтожение этих объектов является не только стратегически обоснованным, но и престижно чрезвычайно непоправимым для режима путина и кремля. И ответить им будет нечего. Тогда они превращаются в обыкновенных губошлепов», - объясняет Олег Соскин.
Как только будет уничтожен полностью Крымский мост и паромы, переправу, утверждает эксперт, практически полностью будет отрезан Крым. И тогда, продолжает он, достаточно просто постоянно держать под ударами этот сухопутный вход в Крым, две железные дороги и автодорогу, откуда они зашли на нашу территорию. А также, добавляет политолог, достаточно держать под ударом Курчатов и Воронежскую атомную станцию, можно еще Смоленскую, а еще уничтожить несколько металлургических и нефтеперерабатывающих заводов.
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