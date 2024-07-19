Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак заявил, что на геополитической арене еще не скоро будет похолодание, и в ближайшее время нас ждет не только второй Саммит мира, но и много других событий.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Жара политическая не спадет еще года 2,5. Мой геополитический прогноз, что где-то с середины 2026-2027 года в мире будут сформированы новые правила игры, новый мировой порядок, новые институции надгосударственные, надправительственные, там модернизация ООН, переформатирование каких-то позиций НАТО или БРИКС создаст альтернативный тоже военный блок», - рассуждает Дмитрий Спивак.

То есть все это к 2027 году, утверждает он, приобретет какие-то очертания, а до этого будет политическая жара в полном смысле слова: и турбулентность, и военные конфликты, и запугивание друг друга, и эскалация, и холодная война, и попытки там или там зажечь, и какие-то покушения, и какие-то теракты.

«Сейчас до основания рушится одна мировая история, гегемония одной стороны, монополярный мир, он рушится. А когда он рушится, то создавать что-то новое… Когда одни сопротивляются, а вторые наступают, а третие уже выросли из коротких штанишек, а четвертые хотят тоже сидеть за столом, а пятые тоже хотят нарезать пирог…», - объясняет Дмитрий Спивак.

Это, отмечает эксперт, то, что касается стратегической ситуации, а что касается войны в Украине, то июль, август, сентябрь – это 3 определяющие месяца ко второму Саммиту мира. К тому же, добавляет он, и президент Зеленский заявлял, что это будет Саммит с участием уже всех глобальных игроков, с участием россии, соответственно, и с участием Китая, и сигнал от Госдепа США есть, что они поддержат эту идею.

Как сообщала Politeka, Мамулашвили заявил, что ВСУ сейчас не могут двигаться на фронте только из-за того, что им все еще не хватает оружия от Запада.

Также Politeka писала о том, что Решмедилова рассказала, к чему готовятся Украина и россия – к переговорам или эскалации.