Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что заявления россии о готовности к долгой войне – это ложь, потому что она не может быстро конвертировать деньги в оружие, а вот Запад, ЕС для нас – может.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Довольно часто россия говорит о том, что, мол, они абсолютно готовы к длительной, затяжной войне, у них все хорошо, они переводят экономику на военные рельсы, экономика будет работать, финансы там, все в порядке, и будут производить тысячи единиц вооружений, и готовы воевать столько, сколько нужно. Ну, это откровенная ложь, иначе это не назовешь, потому что это не соответствует действительности», - отмечает Александр Мусиенко.

Попутно он вспоминает и статью в The Economist, которая об этом написала очень хорошо, о 8% ВВП, и объясняет, что деньги просто так в оружие сразу не конвертируются. По словам эксперта, для этого нужно иметь высокотехнологичные процессы производства, доступы к технологиям, стабильную функционирующую систему, которая получает заказы, которая переориентировалась и которая открыта рынкам, а если же не хватает оборудования, то, конечно, возникают серьезные проблемы.

У Запада, утверждает он, это проще, даже если взять именно ЕС, то здесь промышленность интегрирована, она взаимодействует, они контактируют, коммуницируют между собой, реализуют общие проекты и намного конкурентоспособнее. Поэтому, уверен эксперт, если Запад не будет отказываться от идеи поддерживать Украину, будет вкладывать в это деньги, производить больше оружия, запускать больше своих оборонно-промышленных предприятий, то войну в долгую мы выиграем.

«Украине нужно передавать технологические инновационные решения, которые позволят уничтожать значительные объемы врага, его живой силы, пехоты, других видов вооружения, которые они суют сюда на территорию Украины. И здесь у Запада тоже есть ответы, просто он должен поверить в себя и в конце концов тоже увеличить расходы, потому что вот западные расходы можно конвертировать в ускоренное производство оружия», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Соскин заявил, что, чтобы нанести чрезвычайный удар путинскому режиму, не нужно контрнаступления.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, изменят ли первые 20 F-16 до конца года ситуацию на фронте.