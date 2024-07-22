Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что с такой интенсивностью боевых действий боеспособность российских войск скоро сойдет на ноль, и восстановить силы у путина шансов не так много.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, глобально нужно понимать, исходя из ситуации на фронте, что враг может добиться еще определенных незначительных успехов очень высокой ценой, что непременно приведет к оперативной паузе, к остановке. В то же время, отмечает он, здесь разве поднимется вопрос о пропагандистско-политическом настроении в кремле, и понятно, что сейчас в действиях российских войск больше политического, чем военного.

«За политические цели, агрессивные имперские амбиции путина платит своей боеспособностью цену российская армия, которая эту боеспособность стремительно теряет, что показывают и графики издания The Economist об окончании техники и танков до середины 2025 года с такими темпами, что демонстрируют другие издания и что демонстрирует статистика, исходя из потерь», – рассказывает Александр Мусиенко.

А сейчас путин так активизирует свои войска на фронте, объясняет он, потому что хочет максимально нажать, сохранить инициативу, даже если уже не может так стремительно атаковать и приостанавливается, и чтобы продемонстрировать и фактически зафиксировать перемирие по линии фронта.

«А потом, как путин думает, у него будет время восстановиться. 3, 5, 6 лет, и он эту боеспособность вроде бы восстановит. Хотя, если санкции будут сохранены, а тем более усилены, это еще такая себе история, и очень сомнительно, что россия сможет восстановить в краткосрочной перспективе свое военное могущество. Поэтому вот так нужно воспринимать происходящее. Я это называю успехами украинской обороны», - заключает Александр Мусиенко.

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