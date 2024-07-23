Об этом он рассказал в своем блоге.

«Крынки рассматривались как действительно фланговый удар по российской армии, и в Крынки наши зашли с этой целью, но дальше не смогли расширять этот плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра по очень интересной причине. Оказывается, в мире не существует никакой современной военной доктрины, которая позволила бы форсировать реки под огнем противника», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Как пишут аналитики, продолжает он, когда последний раз форсировали такие большие реки, как Днепр, не было разведывательных беспилотников с приборами ночного виденья, и можно было тайно, под покровом ночи куда-то плавать. А в сегодняшних условиях, констатирует эксперт, как только ты начинаешь увеличивать группировку, тебе надо снабжение, а переправить его нельзя, потому что всю твою логистику накрывают огнем.

«Точно так же в этом докладе написано, что, по сути-то, ни у НАТО, ни у кого вообще в мире нет ни одной доктрины наступления на укрепленные позиции. Просто ее нет. Нет доктрины прорыва фронта, не существует ее для современных видов вооружений. Потому что последний раз, когда вообще кто-нибудь что-нибудь прорывал, это в 1991, «Буря в пустыне», было дело, но прошло 33 года», - отмечает Михаил Шейтельман.

По его словам, единственный случай прорыва фронта после 1991 года – это азербайджанские войска в Нагорном Карабахе. Но там, замечает эксперт, современная азербайджанская армия с беспилотниками, с байрактарами и так далее шла против примитивной армянской времен 1980-х годов.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, как Запад может помочь Украине переиграть россию.

Также Politeka писала о том, что Яли оценил шансы Трампа на победу после покушения.