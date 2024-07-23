Политический психолог Олег Хомяк заявил, что делить Украину по языковому признаку - это путь в никуда, надо показать, что каждый регион разный, но является частью одной страны.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Почему так получилось? Ну, наверное, потому что к тому моменту, когда Украина стала независимой, только на Западе Украины было какое-то более-менее центрированное, собранное переживание, что такое Украина, украинцы. На всей остальной территории никто же не готовился к распаду Советского Союза, а Запад Украины провел в составе Советского Союза в два раза меньше времени практически. То есть у них какая-то вот центрированная позиция там была», - объясняет Олег Хомяк.

А дальше, рассказывает он, мы взяли эту модель и натянули на всю Украину, а она не натягивается, она привела к конфликту, к расколу, а все потому, что у нас вся национальная идентичность свелась к языку. И теперь же, подчеркивает эксперт, именно по эти линиям и идут россияне, путин же прямо говорит, какие территории ему нужны.

«Если россияне нарисовали Украину, поделенную на 3 части, и внушают ее, нам надо было бы нарисовать Украину, состоящую, например, из 15 частей, из 7 частей, ну, культурно-исторических регионов, где каждый регион красивый, со своей историей разной, и вот все вместе это создает новую красивую Украину. Другая Матрица», - утверждает Олег Хомяк.

В частности, он вспоминает все эти карты вышиванок, писанок, отличий национальной одежды. То есть, констатирует эксперт, можно было взять культурно-исторические регионы с их отличиями, которые граждане видят, и подчеркнуть, что Украина разная, но единая.

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