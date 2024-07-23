Дуріть себе

Та не дуріть Бога

Т.Шевченко

Испытаний и препятствий всегда было достаточно в жизни нашей страны и украинского народа.

В. Путин принял решение уничтожить нашу страну и украинский народ, разрушая города и сёла Украины. В парадигме страны и жизни народа берутся те склонения, которые глубже всего заставляют переживать собственное время: свои проблемы, войну с Россией, неправый суд, преследование патриотов, мытарства, безнадёжность, «умывание рук» власти от социальных и житейских проблем и ответственности за благополучие страны и нарда. Во власти не хватает честных и мудрых кадров. Не хватает руководству страны и «разумности», способности ясно осознавать происходящее, не хватает сознания и стратегического мышления.

И что будет дальше в стране власти безразлично? Зачем играете не свою, а чужую пьесу?

Ожидая быстрых результатов улучшения жизни, окончания войны, мира, а их отсутствие вызывает у людей чувство неудовлетворённости и раздражения. В стране уровень доверия к президенту, депутатам, офису президента очень низкий. Как можно верить безугловщине, арахамовщине, гетьманцевым, всем этим коррупционерам, если они даже в течение одного дня лжесвидетельствуют, идут на любые сделки, продают страну, армию, народ.

Люди утратили веру в справедливость, даже мысль тускнеет и исчезает. Правление страной «Зелёной властью» принесло для украинского народа глубочайшее разочарование, потерпели крушение лучшие надежды людей. Страна плывёт в пылающую бездну. А мы фантазируем борьбу с олигархами, которые посадили В.Зеленского в президентское кресло, построить университет будущего, высадить миллиард деревьев, изготовить миллион дронов, попить кофе в Ялте, всё это маниловщина людей интересует, что сделано вами лично, господа «Слуги народа». Все думают только о себе, всё замыкается в своём трусливом эгоизме. И только воины-герои, офицеры и генералы Украинской армии распахнули свои сердца на защиту страны и народа. В делах государственных, очень часто под предлогом пользы, совершают очень много ошибок. Вглядитесь в это сборище бездельников и болтунов, на эту «моль»,- смутьянку, Безуглую, которая уже второй раз в свои трусы намочила от злобы на военных офицеров. Народ советует вам – не трогайте, не смейте, не грязните, ни имён, ни чести воинов-героев, офицеров и генералов нашей армии. Ведь, армия – это надежда на мир и социальную справедливость.

Хіба ти не бачиш,

Хіба ти не чуєш людського плачу

Т.Шевченко

Журналист Павел Ильюша