Журналист Виталий Дикий рассказал, что и при Байдене Украина слишком медленно получала помощь, а что касается возможной победы Трампа, то отношения с ним нужно налаживать уже сейчас.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам журналиста, республиканцы уже расписали планы сотрудничества с Украиной, и, да, пусть Трамп закончит войну за 24 часа, но он выставит ультиматумы. Как он отмечает, его условия будут таковы: либо прекращаете военные действия, получаете оружие и контролируете процесс по границе боевых действий, либо не получаете ничего.

«Конечно же, это не Байден. Хотя и Байден очень сложно относится к Украине, мне кажется, что это он виноват в том, что мы то, что просили, не получали в полном объеме. Об этом, кстати, говорят республиканцы, потому что он играет двойную игру. Но сейчас он занимается собой лично и своими перспективами, поэтому ему не до Украины. А вот что касается Трампа, думаю, что это будут тяжелые времена для Украины. Тем более, вы же знаете, что Трамп и Зеленский находятся в достаточно сложных отношениях», - рассуждает Виталий Дикий.

К тому же, напоминает он, и демократы, и республиканцы считают, что Украина – не демократическая страна, что здесь слишком высокий уровень коррупции, и с этим надо бороться, чтобы они изменили свое отношение к нам.

«Короче говоря, Трамп – это не Байден, поэтому украинской власти нужно глубоко задуматься, как строить дипломатические отношения с западными партнерами. Более того, если украинская власть напряжет отношения с Соединенными Штатами Америки, сработает принцип домино, то есть моментально изменят свое отношение к нам и европейские политики», - объясняет Виталий Дикий.

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