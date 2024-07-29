Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал последние события в Мали, которые уже называют самой большой потерей вагнеровцев за пределами театра боевых действий в Украине.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, вагнеровцы потеряли 50-82 человека, по разным оценкам, вертолет, технику, пропагандистского военкора, есть информация, что и командиров они потеряли. Как он объясняет, всего этот контингент вагнеровцев насчитывает 1200-1300 человек в Мали, и такие потери только в одной засаде, в одном сражении – это много.

«Это российский африканский корпус, который находится в Алжире, Ливии, Буркина-Фасо, Мали и т.д. По ним нужно наносить удары. И все, кто воюет против вагнеровцев и так называемого африканского корпуса на территории Африки (за исключением тех, кто внесен в реестр ООН и кого Украина признает террористическими организациями, конечно), являются для нас партнерами, союзниками пусть временными, потому что мы имеем с ними общего врага», - рассказывает Александр Мусиенко.

К тому же, отмечает он, был пост у представителей армии туарегов в соцсети Х, что они захватываются вообще борющейся за свободу Украиной и готовы передать пленных Украине. То есть, констатирует эксперт, хороший такой жест, и, если туареги готовы дальше действовать против российского корпуса в Африке, Украине следует установить с ними контакты, а, возможно, они уже установлены.

«Мы воюем против общего врага. Они уменьшают возможности и способности россии получать деньги для того, чтобы финансировать войну, осуществлять по миру вербовку наемников и бросать их непосредственно в войну против Украины», - объясняет Александр Мусиенко.

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