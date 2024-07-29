Политический аналитик Александр Кочетков объяснил, что Ватикан, пусть и видит в русском православье конкурента, но в нашей войне все же ближе к россии, чем к Украине.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Ватикан во многом влияет на умонастроение более чем 2 млрд католиков, это колоссальная общественная сила. Не впрямую, естественно, руководит, но серьезным образом влияет на 2,5 млрд. Там сотни миллиардов долларов, которые находятся во влиянии банков Ватикана и всей его финансовой структуры. И католической церковь считается одной из самой успешной экономической структурой за всю историю существования человечества», - отмечает Александр Кочетков.

К тому же, добавляет он, Ватин – это еще и политическая сила, к которой прислушиваются в том числе и в Европе. Простейший пример, рассказывает эксперт, – это Польша и то, как ей удавалось преодолевать кризисы, весь эту страну в том числе создала и католическая церковь как некий образец порядочности, церковь там очень много поработала над тем, что воровать нельзя, поскольку это богопротивно.

«Католический престол является конкурентом православия, в частности российского православия. Они являются серьезнейшими конкурентами, и всякие там коммунистические течения по объединению, сближению не получают никакого успеха. И вот Ватикан в результате провала нашей дипломатии оказался на стороне россии в войне, он ближе к россии по пониманию этой войны, по всем своим предложениям, что Украина должна набраться смелости и объявить о своей капитуляции», - объясняет Александр Кочетков.

Поэтому, утверждает эксперт, в этой ситуации надо что-то делать, надо взаимодействовать с папский престолом, надо пытаться объяснять. И, рассуждает он, если уж наша римо-католическая церковь не в состоянии это сделать, то должны включаться политики.

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