Политолог Алексей Буряченко заявил, что быстрые неэффективные решения только вредят в стратегическом плане, и так мы проиграли архитектуру мировой безопасности, сейчас она не справляется.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне».

«Действительно Вашингтон в однополярном мире после Холодной войны играл, по сути, символическую роль, ключевую роль в формировании и реализации мировой политики, основных концепций. Но на фоне Афганистана, на фоне достаточно сложной ситуации под брюхом, так сказать, Соединенных Штатов, граница с Мексикой, Латинская Америка, а если уж говорить об Африке, Средней Азии, Ближнем Востоке… Хочется спросить – какой мы увидим Вашингтон в ближайшей перспективе, готов ли он к новым вызовам, готов ли он к новым концепциям, новым видениям?», - комментирует Алексей Буряченко.

По его мнению, сейчас мы видим желание не решить проблему раз и навсегда, а желание ее отложить и довольствоваться какими-то временными решениями. А это, отмечает эксперт, то, что при своей жизни постоянно делал Киссинджер, и вот такая киссинджерщина в стратегической перспективе является вредительством, поэтому возникает вопрос, продолжат ли США свою миссию глобального полицейского.

Одним из ключевых направлений работы США, напоминает он, было нераспространение ядерного оружия, но эта история полностью провалилась, потому что мы не знаем до конца, что в Иране, что в Северной Корее сколько стран реально имеют ядерное оружие. Так что, констатирует эксперт, эта концепция себя исчерпала, и механизмов, кроме уменьшения стратегического вооружения, на уровне международных договоров нет.

«Эта архитектура без лидерства Соединенных Штатов просто прогнила, российская федерация заблокировала Совбез, Генассамблея – просто бутафория, все. В таком формате невозможно нераспространение ядерного оружия. Знаешь, почему? Потому что у стран не на что опереться, и они будут искать свою безопасность либо в наработках своего оружия, либо в размещении чужого оружия. То есть ядерный компонент, по сути, когда не работает архитектура мировой безопасности, является основным элементом безопасности», - объясняет Алексей Буряченко.

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