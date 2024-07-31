Украинский политик Тарас Чорновил заявил, что россия хочет сейчас перемирие только для того, чтобы через год поднакопить силы и ударить по Украине снова.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам гостя программы, пока у нас есть две крайности, одна из них невозможна для нас, другая – для россии. Как он напоминает, россия хочет захватить чуть ли не всю Украину, точно большой кусок, пусть там без западных областей, но на нынешнем этапе войны этого им не достичь, оккупантам только Часов Яр светит за 4-5 месяцев, Покровск за 8, потому и начались разговоры о переговорах.

«Когда мы говорим про возвращение границ 91-го года, оно должно состояться, но оно состоится не сейчас. Так же в ходе этого этапа войны, который сейчас есть, мы, к сожалению, сейчас медленно, но отступаем, мы сдержим вражеское наступление, но мы отступаем. Сейчас речь не идет об освобождении территории Украины, сейчас речь идет об одном из двух промежуточных вариантов», – объясняет Тарас Чорновил.

Если соглашаться на российский вариант, пусть его назвать стамбульскими переговорами или китайским кланом, констатирует он, то это уступки для Украины, которые вызовут серьезные противоречия, и это отказ от НАТО, ослабление армии, демилитаризация, оккупация, русский язык и т.д., общество будет деморализовано. В таком случае, продолжает политик, справедливого мира мы не получим, потому что это только границы 1991 года, и продолжительного мира не будет.

«Им нужно наладить ударный кулак, и им нужно подогнать, отремонтировать, доделать доизготовить, допаковать достаточное количество вооружения для не очень продолжительной войны. Это означает, что мир не будет продолжительным. Еще раз говорю, на мой взгляд, я пессимист среди всех своих коллег. Я говорю, что у нас будет один год, только один год», – утверждает Тарас Чорновил.

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