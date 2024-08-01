Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что 6 самолетов F-16 – это только начало, есть надежды, что к концу 2024 года Украина получит уже целую эскадрилью – 12-14 истребителей.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, мы увидели много новостей о F-16 в украинском небе, уже появились фото самолета и над Одессой, и Львовом. К тому же, добавляет он, об этом написали ведущие западные издания, первым это был Bloomberg, дальше The Times и The Telegraph, и это подтверждение, что украинские воздушные силы уже успешно применяли этот самолет.

«Ну, я вам скажу, они еще сдержались, здесь еще можно этих журналистов поблагодарить, что они об этом не рассказали раньше. Вы же понимаете, что они сообщили не в дату поставки самолетов, а когда самолеты уже были, и Украина уже их задействовала как средства противовоздушной обороны, уже был опыт применения. Поэтому они написали несколько позже об этом, за что фактически тоже благодарность, что не сразу», - отмечает Александр Мусиенко.

Да, констатирует он, поставки происходят последовательно, сейчас Украина получила половину эскадрильи, 6 самолетов, об этом пишут британские медиа. Однако, добавляет эксперт, мы будем получать еще самолеты по мере обучения наших пилотов и готовности бортов, в конце концов надеемся, что до конца года мы выйдем на эскадрилью, на 12-14 самолетов.

«Самолеты прежде всего поставили Нидерланды, за что им искренняя благодарность. Я хочу напомнить, что Нидерланды начали этот процесс, именно правительство Марка Рютте отреагировало на официальное письмо украинской власти еще тогда, когда этот процесс начинался. Они его начали, они стали во многом локомотивом, они повели за собой другие европейские страны, в том числе и Соединенные Штаты, к тому, чтобы это решение в конце концов реализовать», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что, вероятнее всего, сначала F-16 будут взлетать из Румынии.

Также Politeka писала о том, что Чорновил объяснил, для чего россия хочет сейчас перемирие.

https://youtu.be/9G2Y_Dc6iMo





