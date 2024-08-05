Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что Запад все равно не поверил в цивилизованность россии после обмена заключенными и подтвердил, что к переговорам по Украине это не ведет.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Как ни странно, даже в Украине главным событием, наверное, все-таки стал большой обмен заключенным между цивилизованным миром, там США, Германия, Словения, и российской федерацией. Почему странно? Ну, давайте честно, скажу прямо. При всем уважении к борьбе этих людей, Яшина, Кара-Мурзы, остальных, кто-то поддерживал из них Украину, кто-то из них просто выступал против войны, я сейчас имею в виду освобожденных политзаключенных, в общем-то, по большому счету вот украинцам это все фиолетово, потому что мы от этого обмена ничего не получаем и в общем-то ничего не теряем», - комментирует Михаил Шейтельман.

Попутно он вспоминает, что даже Джейк Салливан на брифинге сказал, что США не видят связи между переговорами об обмене заключенными и войной в Украине, эти события находятся в разных плоскостях, мол, ничего подобного, ничего не знаем, ничего не слышали.

«Говорит, это практические вопросы обмена, они никак не связаны с миром. А ведь это ровно то, на что рассчитывает путин, конечно же, этим обменом. россияне рассчитывают, что, смотрите, нам можно верить, мы цивилизованные люди, мы не перерезали этих политзаключенных, а просто вам их отдали. Хотя, как не перерезали? Вот Навального убили», - объясняет Михаил Шейтельман.

Кстати, добавляет эксперт, эту идею поддержал и Салливан, сказав, что вообще-то Навальный должен был быть частью сделки. То есть, констатирует он, россияне убили его, чтобы просто не включать в сделку, поэтому это так себе партнер по переговорам.

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