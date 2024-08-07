Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Понятно, почему, насколько я вижу ситуацию, Зеленский заговорил за референдум. Потому что он не желает брать на себя полноту ответственности. А за полноценный мир пока, мне кажется, рано говорить, потому что даже он формулировал, что надо сделать все, чтобы до конца года завершить горячую фазу войны. Горячую фазу войны – это точно не означает мирный договор. То есть это просто окончание горячей фазы войны. Вопросов огромное количество действительно», – рассуждает Алексей Буряченко.

Прежде всего гость программы отмечает, что сейчас приемлемых для Украины вариантов нет, а то, о чем сейчас говорят на международной арене – это коллаж из того, что бы хотелось и чего бы не хотелось. По его мнению, когда Зеленский сказал о референдуме, это был намек на то, что самостоятельно принимать решение он не будет, это сожжет его как политика, поэтому хочет разделить эту ношу с народом.

Как объясняет эксперт, речь идет о таких вариантах: если народ за решение об окончании войны на тех или иных условиях – Зеленский это подписывает; если против решения и против его переизбрания, то он передает багаж войны своему преемнику; если против решения, но за Зеленского, он ничего не подписывает, но еще больше усиливает мобилизацию и воюет дальше.

«россии выгодно было бы что-то здесь начудить, капитуляцию даже, которую они сами нарушат, например, после победы Трампа. То есть подписали, нарушили, пошли дальше, еще захватили город и говорят, что это вторая победа. Один британец сказал, что не было таких российских планов, которые нельзя было бы нарушить и сорвать. Поэтому все, что сейчас говорится, все, что заявляет Зеленский, заявляют западные партнеры, может быть сорвано», – предупреждает Николай Давидюк.

Как сообщала Politeka, Буряченко заявил, что российская федерация будет делать все, чтобы Ближний Восток вспыхнул.

Также Politeka писала о том, что Золотарев рассказал о настроениях в тылу: «Проявляются классические признаки усталости от войны».