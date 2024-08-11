Журналист Роман Цимбалюк заявил, что переговоры, пусть и в непонятном еще формате, близятся, россия постоянно о них говорит и гражданам своим тоже это объяснит.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как отмечает эксперт, риски для Украины никуда не делись, и желание россиян нас уничтожить тоже, поэтому понятно, что мы все ближе и ближе к переговорам. Так что переговоры, подчеркивает он, - это, конечно, хорошо, но кто сказал, что россияне хотят эти переговоры?

«У них есть одно преимущество, у российского государства, которого нет ни у одной страны мира, наверное. Почему? Да потому что у них нет потерь. Точнее не так, потери есть, но им все равно, сколько граждан было убито и наших, и своих. Суджа сейчас, какое-то Курское направление вдруг появилось, а они делают вид, что у них все хорошо. Пропаганда», - рассказывает Роман Цимбалюк.

И да, добавляет он, россияне постоянно говорят о переговорах, это правда, поэтому для российского населения эта опция нормальна, она возможна. С другой стороны, рассуждает эксперт, это же россия, они любое решение могут объяснить, например, завтра путина убьют, придет кто-то другой и скажет, что Крым надо отдать, и пропагандисты найдут для этого красивые слова.

«Но никаких переговоров в таком вот виде, что вот люди сядут за какой-то стол, очевидно, уже не будет. Я это проговаривал у себя в эфирах, а потом даже Кулеба сказал, что будет модель зерновой сделки, если будет», - добавляет Роман Цимбалюк.

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