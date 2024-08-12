Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что нам следует не только проводить наступление на Курщине, но и готовить там почву для референдума.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, параллельно с операцией ВСУ на Курщине нужно обеспечивать и политический процесс – формирование независимых республик. К тому же, добавляет он, сейчас у наших западных коллег отпускной сезон, и мы ничего не потеряем, если предложим свой концепт для этих территорий.

«Давайте вспомним, что это территория Гетманщины, Стародубщины и не только. И это исторически земли, входившие в состав украинского государства в те времена, во времена Гетманщины. Смотрите, уже коммунисты курские говорят о том, что надо обращаться вежливо с украинскими бойцами, показывать документы по первому требованию, не хамить и тому подобное, не сопротивляться. Еще скоро скажут, что стоит и способствовать, и помогать», – рассказывает Александр Мусиенко.

По его словам, нужно обеспечить политический концепт для того, чтобы жители Курщины и Белгородщины определились, чтобы их регионы не страдали из-за неоимперских амбиций путина, чтобы их территории стали свободными от войны и с них не осуществлялась агрессия против Украины.

«Следовательно, они соглашаются на буферную, санитарную, демилитаризованную зону, и соглашаются на то, что там будет действовать временная администрация, сформированная из местных властей, которые потеряют связь с федеральным центром, пока в москве не изменится ситуация. Заявят о настоящей автономии, как должно быть в составе федерации», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Цимбалюк заявил, что переговоры с рф, пусть и в непонятном еще формате, приближаются.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, кто саботирует российскую армию на Курщине.