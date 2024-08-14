Идеолог Олесь Доний заявил, что среди плюсов начала наступления ВСУ в Курской области – отвлечение внимания, пополнение обменного фонда и улучшение имиджа перед Западом.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это молниеносный удар, отвлекающий внимание и силы российских войск из Донецкого направления. В последнее время на Донецком направлении, к сожалению, было продвижение российских войск. Соответственно, для нас крайне важно затормозить это продвижение, и Курская операция по крайней мере на какое-то время отвлекает внимание российских властей и, соответственно, заставляет их перебрасывать возможные резервы, которые предусматривались на Донбасс, теперь их будут пересылать на Курщину», - объясняет Олесь Доний.

Во-вторых, отмечает он, Украина значительно пополнила обменный фонд, мы видели видео, как украинские военные берут в плен массу российских. И это, подчеркивает эксперт, крайне важно, потому что все это время россия имела преимущество в количестве пленных после захвата Мариуполя.

«И западные партнеры увидели, что Украина может наступать, потому что тоже в последнее время были сомнения. Соответственно, это аргумент для дополнительной поставки Украине оружия, соответственно, для дальнейшего успеха. То есть мы показали, что, чем больше оружия, тем реалистичнее украинское наступление», - добавляет Олесь Доний.

Однако, констатирует эксперт, остаются и риски, в том числе риск продления линии фронта. Как он объясняет, в войне удлинение линии фронта выгодно той стороне, которая имеет больше вооруженных и человеческих ресурсов, а у россии их больше, и это не секрет, поэтому она может пойти в наступление по всей линии украинской границы.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, что в ООН говорят о наступлении ВСУ в Курской области.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, что операция ВСУ в Курщине имеет историческую подоплеку.