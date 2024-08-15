Политехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал интервью Трампа Маску и заявил, что там все хорошо, кроме темы Украины, ее суверенитета и вступления в НАТО.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Послушав интервью Трампа Маску, отмечает эксперт, он понял, что, если вы не гражданин США, то почти никакие вопросы там вас не касаются, а потому стоит прекратить лезть и болеть за кого-то. Если не брать тему Украины, рассказывает он, то Трамп там говорил логичные вещи: что надо сокращать федеральный бюджет, экономить при закупке самолетов для президента США, требовать от Европы увеличили расходы на оборону, снижать инфляцию.

«Но дальше он говорит, почему война началась. Знаете? Во всем виноват проклятый Байден, он говорил глупые вещи, что Украина будет в НАТО, и поэтому началась война. То есть потому что Байден вслух сказал, что Украина будет в НАТО. Я, кстати, такого не помню, но это ладно. Дальше сказал Трамп, что россия никогда не допустит, чтобы Украина была в НАТО», - комментирует Михаил Шейтельман.

По его мнению, Трамп должен четко понять, что Украина – суверенная страна, и как президент США он должен это признавать, а потому не россия должна решать такие вопросы, а сама Украина и, конечно же, страны НАТО.

«А мог ли Дональд Трамп сказать, что Украина никогда не допустит, чтобы россия была членом ОДКБ, что Украина никогда не допустит, чтобы россия была союзным государством с Беларусью, что Украина никогда не допустит, чтобы в россии русский язык был официальным, только татарский. Он мог такое сказать? Нет, наверное. То есть он верит, что россия – настоящая страна, а Украина типа не настоящая», - объясняет Михаил Шейтельман.

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