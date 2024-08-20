Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал статью еврокомисарки по энергетике Кадри Симсон в Financial Times о том, что пора спасать украинцев от катастрофического дефицита электроэнергии зимой.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Там она рассказывает историю о том, что нам уничтожили столько электроэнергии сколько, например, потребляет вся Португалия, десятимиллионная страна. Столько россияне уничтожили или украли у нас электроэнергии, отобрали у нас Запорожскую атомную станцию, как вы знаете», - отмечет Михаил Шейтельман.

И дальше, продолжает он, еврокомисарка приводит конкретные меры, которые можно было бы применить для того, чтобы спасти наших жителей. Речь там идет, рассказывает эксперт, о призыве делать пожертвования в Фонд поддержки энергетики Украины, о применении механизма гражданской защиты ЕС, благодаря которой можно поставлять запчасти и бывшее в употребление оборудования и так далее.

«Ну, что ж, лучше поздно, чем никогда. Вообще-то россияне начали совершать свои военные преступления в отношении нашей энергетики еще осенью 2022 года, поэтому хорошо было бы все эти законы принять за последние 2 года, но у Европы не было времени, были очень заняты все проведением пивного фестиваля», - комментирует Михаил Шейтельман.

Попутно эксперт отмечает, что Международный уголовный суд в Гааге уже успел объявить в розыск и путина, и Шойгу, и Герасимова, и командующего Черноморским флотом, и командующего авиацией российской федерации, а Европа только начала рассматривать меры по спасению нашей энергетики.

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