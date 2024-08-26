Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал последний массированный ракетный обстрел и заявил, что на этот раз россия имела целью не только Украину, но и Европу, в частности газоснабжение.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я предупреждал, что в эти дни особенно, 25-26-ое возможны такие обстрелы. Не на 24-ое, а именно после. Очевидно, что враг накопил запасы ракет. Предыдущая масштабная атака, я имею в виду атаку с применением стратегической авиации, по территории Украины происходила 8 июля», - отмечает Александр Мусиенко.

Как он рассказывает, сначала Украину атаковали шахеды, они долго наматывали круги, меняли траекторию полета, а также высоту, что делало их неуязвимыми для наших мобильных групп, применяющих крупнокалиберные пулеметы. То есть, констатирует эксперт, этим россия пытается истощить нашу ПВО. Далее, продолжает он, было много ракет, которые тоже меняли траектории, а также применяли значительное количество тепловых ловушек.

По его словам, под ударом снова была энергетика, а также инфраструктурные и промышленные объекты, в том числе связанные с газораспределением, снова было газохранилище в Стрые. Как отмечает эксперт, россияне знают, где у нас что находится, потому что это хранилища еще с советских времен, они есть во всех контрактах, которые касаются поставок газа в Европу, это не секрет.

«Это шаг путина на эскалацию, хочет задеть Европу, хочет задеть европейских потребителей. В европейских странах, особенно тех, которые зависимы от поставок, или тех, которые могут использовать украинские газохранилища для хранения газа, который должен пойти на европейские рынки, путин хочет спровоцировать катастрофу, спровоцировать соответствующие события, затронуть Европу. То есть для европейцев создать опасность, чтобы те давили на Украину в смысле окончания Курской операции», – объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, кто в россии хочет переговоров.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о возможном наступлении на Запорожском направлении.