Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что россия обстреливает Украину не только для ее полного уничтожения, это также акт отчаяния, чтобы наша власть пошла на компромиссы с путиным.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, мы снова имели ракетно-дроновую атаку, и здесь враг дострелял фактически то, что накопил и подготовил. По его мнению, эти удары и от отчаяния, в частности, это касается попытки уничтожить ГЭС, ударить по дамбе.

«Цель была очевидна – это повлечь за собой масштабную катастрофу, сделать какое-то подтопление украинской столицы, у меня даже в этом нет сомнений, чтобы вызвать панику, деморализацию населения, как следствие – поднять внутреннее давление на украинскую власть, чтобы она шла на непопулярные решения. Во-первых, чтобы останавливалась операция в Курской области. Во-вторых, чтобы шли на уступки и компромиссы с путиным», - утверждает Александр Мусиенко.

Очевидно, констатирует он, что Украине до сих пор не хватает ПВО, при таких масштабных атаках требуется больше. Также эксперт добавляет, что, согласно сообщению Воздушных сил, в отражении последних атак использовались все возможные силы и средства, то есть и F-16, но для сбивания всех ракет и дронов нам нужно их штук 20 и больше.

«Особенность этой атаки еще и в том, что не до пуска ракет, а практически одновременно и одномоментно с пусками ракет враг применяет шахеды, и шахеды продолжают находиться в воздушном пространстве нашего государства одновременно с ракетами, что, безусловно, создает много целей на радаре, перегружает систему ПВО», – объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко прокомментировал последний массированный ракетный обстрел и заявил, что на этот раз россия имела целью не только Украины.

Также Politeka писала о том, что Соскин оценил потери путина из-за операции ВСУ на Курщине.





