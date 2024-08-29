Идеолог Олесь Доний заявил, что украинцам пора посмотреть на ситуацию трезво и понять, что война будет продолжаться еще годами, а потому пора планировать свою жизнь уже сейчас.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Цель есть глобальная у путина – это уничтожение вообще Украины как понятия. То есть он ненавидит украинское государство, украинский язык, украинскую культуру, и я неоднократно говорил, что, пока он жив, война будет продолжаться. У нас это многие не понимают, многие хотят верить в скорое завершение войны, и постоянные эти 2-3 недели, потом они превратились в 2-3 месяца, до конца года», - отмечает Олесь Доний.

В то же время, констатирует он, у нас после полномасштабного вторжения власть постоянно всех информирует, что нужно сохранять спокойствие, все вскоре закончится. По мнению эксперта, здесь сработает лучше трезвый подход к жизни, понимание того, что средневзвешенный сценарий биологической смерти путина – это 85 лет, а ему сейчас 71, то есть еще 14.

«Хотелось бы, чтобы его пришили, прибили, но он может жить долго. И нам нужно всем планировать свою жизнь – государству, обществу, семьям индивидуально. Потому что для многих 14 лет – это значит большой клочок жизни, а для того, кто старше, и до конца. Поэтому они вправе знать правду для того, чтобы планировать свою жизнь. У нас этим правом пренебрегают. И многие потому удивлены, что полгода – ах, война еще продолжается», - объясняет Олесь Доний.

Чиновники, утверждает он, должны изменить подход, потому что не стоит рассчитывать, что еще долго будет длиться такой сценарий, когда Запад дает деньги и оружие без меры, без счета, без учета, война вечная, и страну защищают простые украинцы в окопах.

Как сообщала Politeka, Загородний заявил, что разрешение бить западным оружием по рф – это вопрос в изменении глобальной политики.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман прокомментировал угрозу со стороны Беларуси, стягивающей войска к границе с Украиной.